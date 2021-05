Gigante da NFL desafia sprinters e regista tempo de respeito nos 100 metros

A carregar o vídeo ...

DK Metcalf é dos melhores receivers da NFL e este domingo decidiu aceitar o desafio de mostrar a sua valia perante os mais velozes do mundo do atletismo. E mesmo tendo sido último na sua prova, realizada nos Golden Games and Distance Open, na California, o jogador dos Seattle Seahawks registou um respeitável tempo de 10,37 segundos. Isto para quem, pelos registos, mede 1.93 metros e pesa mais de 100 quilos!