O Gil Vicente apresentou, esta terça-feira, os equipamentos para a temporada 2020/21. Com Rúben Fernandes, Ahmed Isaiah e João Afonso como representantes do plantel principal presentes no vídeo (para além de jogadoras da equipa feminina, atletas da formação e adeptos), os galos revelaram que o equipamento principal será vermelho, o secundário azul e a terceira camisola será branca. [Vídeo: Gil Vicente FC]