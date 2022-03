A carregar o vídeo ...

O Gil Vicente fez questão de assinalar o Dia do Pai, que se celebra neste sábado, com uma surpresa a uma família de adeptos do clube. Assim, Ricardo Soares, Pedrinho e Samuel Lino conheceram a família de Gabriel, que, apesar de ter tido um acidente que lhe reduziu a mobilidade, nunca deixou de apoiar o conjunto barcelense. (Vídeo: Gil Vicente TV)