A carregar o vídeo ...

Quem já viu a série portuguesa 'Rabo de Peixe' na Netflix, identifica logo o 'personagem' quarta-feira... Ora, o Gil Vicente pegou na deixa para anunciar a renovação de contrato do capitão de equipa, Rúben Fernandes, em Barcelos há quatro épocas, terminava contrato no final do mês