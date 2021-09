A carregar o vídeo ...

O Gil Vicente concretizou o sonho de Afonso, de 12 anos, no encontro com o FC Porto. O menino, diagnosticado com cancro há cerca de um ano, assistiu à partida e ainda teve a possibilidade de conviver de perto com os jogadores do clube de Barcelos. Para além disso, o jovem adepto recebeu também uma camisola dos gilistas e outra dos dragões. [Vídeo: Twitter Gil Vicente]