Os clubes continuam o exercício de manter os adeptos entretidos no período de isolamento social e, desta vez, foi o Gil Vicente a lançar um desafio. Os gilistas pediram aos adeptos para eleger o seu golo favorito no campeonato. "Qual é o teu golo favorito e qual foi o que festejaste de forma mais efusiva?", podia ler-se na publicação do emblema minhoto.