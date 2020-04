Gil Vicente mostra trabalho dos plantéis seniores no Dia Mundial da Atividade Física

A carregar o vídeo ...

Mesmo com as competições suspensas, o Gil Vicente fez questão de celebrar o Dia Mundial da Atividade Física. Com o objetivo de alertar as pessoas para a importância de se manterem ativas durante o período de isolamento social, o clube barcelense publicou um vídeo nas redes sociais onde é possível ver-se como têm trabalhado os jogadores da equipa masculina e as jogadoras da equipa feminina [Vídeo Facebook do Gil Vicente]