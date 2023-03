Gil Vicente surpreende jogadores no dia do pai e nem o treinador escapa: «O que queres que eu diga agora?»

A carregar o vídeo ...

Assinala-se, este domingo, o dia do pai e o Gil Vicente surpreendeu alguns dos pais da equipa principal: Rúben Fernandes, Henriques Gomes e Carraça. Mas nem o treinador Daniel Sousa escapou, tendo reagido desta forma perante a surpresa: "O que queres que eu diga agora?" No vídeo, surgem mensagens dos pais destes protagonistas dirigidas aos seus filhos que representam a equipa gilista. Carraça foi o mais emotivo, não contendo as lágrimas. [Vídeo: Gil Vicente FC]