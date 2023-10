Gilberto (ex-Benfica) viu o guarda-redes do Goiás adiantado e marcou... do meio-campo

A carregar o vídeo ...

Gilberto, antigo defesa do Benfica, esteve este sábado em destaque ao serviço do Bahia, frente ao Goiás de Armando Evangelista. À passagem dos 18 minutos, o lateral assumiu a marcação de um livre junto à linha lateral e no meio-campo. Ora, o brasileiro olhou para o guarda-redes adversário, reparou que este estava adiantado, arriscou o remate e... fez golo. Para ver e rever! (Vídeo: Premiere)