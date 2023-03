Ginásio transportado para o relvado na Seleção: exercícios feitos ao ar livre no 1.º treino de Martínez

A carregar o vídeo ...

Roberto Martinez deixou os jogadores a 'descoberto' dos jornalistas no 1º treino de sempre ao serviço da Seleção Nacional. O técnico espanhol colocou bicicletas e outras ferramentas de exercício físico no relvado de forma a que o grupo começasse por se exercitar no 'local de trabalho', ao invés de o fazer no ginásio. [Vídeo: Record]