Giovanni Reyna entrou para a história dos EUA ao apontar este golo ao Panamá

Giovanni Reyna, uma das maiores promessas do futebol mundial, entrou esta segunda-feira para a história da seleção norte-americana. O jovem extremo do Borussia Dortmund, filho de um ex-internacional norte-americano e de uma mãe portuguesa, assinou um dos seis golos da goleada por 6-2 diante do Panamá e tornou-se o 3.º mais jovem jogador de sempre a marcar pelos EUA. [Vídeo: Seleção norte-americana]