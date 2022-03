Giovanni Reyna fintou meia equipa e selecionador norte-americano diz ter visto... Maradona

A carregar o vídeo ...

México e Estados Unidos não saíram do empate esta madrugada no Estadio Azteca, mas na ausência de golos a partida teve um momento brilhante de Giovanni Reyna. No mesmo palco onde Maradona marcou o famoso 'golo do século', o jogador do Borussia Dortmund pegou na bola, fintou cinco adversários e deixou todos de boca aberta, incluíndo o selecionador Gregg Berhalter. As palavras dizem tudo...



"O México recebeu o Mundial de 1986, num campeonato no qual Maradona marcou aquele golo incrível. Revi isso quando o Gio estava a driblar. Infelizmente não conseguiu finalizar ou criar uma oportunidade, mas creio que teve um impacto forte e mostrou o tipo de qualidade que tem na construção e no ataque", declarou Berhalter após a partida.