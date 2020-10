Giroud despenteou Mbappé após o França-Portugal e o extremo reagiu assim

A carregar o vídeo ...

Olivier Giroud e Kylian Mbappé protagonizaram um momento hilariante no final do encontro entre França e Portugal (0-0), em jogo da Liga das Nações. O avançado do Chelsea cumprimentava os companheiros de equipa no balneário, mas quando chegou à vez do extremo do Paris SG, Giroud passou a mão no cabelo de Mbappé e 'despenteou-o', deixando-o com cara de poucos amigos. O momento tornou-se viral nas redes sociais. [Vídeo: Twitter]