Gnabry trava duelo de penáltis com Luva de Pedreiro e imita o fenómeno do TikTok nos festejos

Luva de Pedreiro é um mais recentes fenómenos das redes sociais, em especial do TikTok. O jovem brasileiro, que aspira ser um jogador profissional de futebol, tem somado milhões de visualizações a cada publicação que faz nas redes sociais, muito pelas celebrações que se seguem aos golos que marca no pelado com os amigos (mas também pelo talento!). Mais recentemente, Gnabry aceitou fazer um duelo com o criador de conteúdos pelo título de melhor batedor de penáltis. Quem leva a melhor? O internacional alemão Gnabry ou o 'menino' Luva de Pedreiro? O leitor decidirá, certamente, mas não deixe de classificar também a imitação do craque do Bayern Munique. [Vídeo: One Football]