O evento digital transmitido, esta quarta-feira, nas plataformas da Sony Interactive Entertainment (SIE) deu a conhecer algumas das mais aguardadas novidades relacionadas com a PlayStation®5. Uma delas foi o anúncio do God of War: Ragnarok, sequela que chegará à nova consola da Sony em 2021. Eis o teaser trailer oficial. [Vídeo: PlayStation]