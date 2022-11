A carregar o vídeo ...

Godín não esconde a ambição do Uruguai para este Mundial e lembrou, em conferência de imprensa esta quarta-feira, as dificuldades que a sua seleção teve até se chegar ao Qatar. Recorde-se que o Uruguai integra o grupo H, como Portugal, e estreia-se amanhã na competição frente à Coreia do Sul (13H)