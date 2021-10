Golaço aos 90'+4 e perto do bis logo a seguir: guarda-redes quase salvou equipa da descida

A carregar o vídeo ...

O Pilcomayo precisava de vencer no terreno do 3 de Novembro para evitar a descida à 4ª divisão do futebol paraguaio e o encontro quase terminou com um 'milagre'. A perder por 1-0, já nos descontos, Miguel Urquiza, guarda-redes do Pilcomayo, foi à área adversária e fez o empate com um grande golo. Logo a seguir, o guardião ficou muito perto do segundo golo e que daria a manutenção à sua equipa. [Vídeo: Twitter]