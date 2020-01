Golaço de Josué garantiu três pontos ao Hapoel Beer Sheva

A carregar o vídeo ...

Josué foi decisivo no triunfo do Hapoel Beer Sheva na visita ao Hapoel Hadera, por 1-0, em partida da 15.ª jornada da 1.ª Liga de Israel disputada na véspera de Natal. O médio português entrou ao intervalo e apontou o único golo do encontro aos 60 minutos com um remate forte e colocado, de pé esquerdo, à entrada da área adversária, estreando-se assim a marcar com a camisola do atual 4.º classificado do campeonato.