Golden Trail Championship: as melhores imagens da segunda jornada

A carregar o vídeo ...

Depois das condições bastante complicadas da véspera, com chuva, vento e muita lama a dificultar bastante as suas missões, os aventureiros da grande final das Golden Trail Series voltaram esta sexta-feira aos trilhos da ilha do Faial, para cumprir uma segunda etapa que, apesar de não ter tido tanta chuva, ficou marcada pelo intenso vento e também pela lama, que aqui e ali foi deixando fatura nas pernas dos corredores.