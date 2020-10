Golden Trail Championship: as melhores imagens da terceira jornada

A carregar o vídeo ...

Mais um dia, mais uma mudança de líder na grande final das Golden Trail Series, que decorrem por estes dias nos Açores. Depois de na véspera Bart Przedwojewski ter assumido o comando nos homens, este sábado foi a vez de Maude Mathys tomar de assalto o primeiro posto na classificação feminina, depois de uma exibição plena de autoridade numa terceira etapa que, ao contrário do inicialmente previsto, foi feita no Faial e não no Pico - devido às condições meteorológicas adversas.