Golden Trail Championship: festa norte-americana na consagração dos vencedores

O polaco Bart Przedwojewski e a suíça Maude Mathys venceram este domingo a grande final das Golden Trail Series, que durante os últimos cinco dias levaram à ilha do Faial, nos Açores, os melhores atletas do mundo de trail. Líderes à partida da última etapa, que tal como a anterior teve de ser alterada por causa das condições meteorológicas adversas na zona mais alta da tirada, tanto o polaco como a helvética foram os segundos do dia, mas a vitória final não lhes escapou. Tudo isto num dia que acabou por ser de festa norta-americana, com os triunfos na etapa de Jim Walmsley e Rachel Drake.