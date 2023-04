A carregar o vídeo ...

Carlos Sainz esteve em Portugal com um grupo de amigos, antes de rumar a Baku, onde vai disputar no próximo domingo o Grande Prémio do Arzerbaijão, de Fórmula 1. O piloto da Ferrari partilhou nas redes sociais um vídeo com alguns dos melhores momentos em Melides, distrito de Setúbal. (Vídeo Instagram/Carlos Sainz)