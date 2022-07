Golfista 'mais sexy do Mundo' veste biquíni e mostra como se come um cachorro quente

A carregar o vídeo ...

Paige Spiranac, considerada 'a golfista mais sexy do Mundo' gravou um vídeo onde aparece a ensinar os seus seguidores no Tik Tok como se come um cachorro quente, uma 'lição' que já tem mais de um milhão de visualizações. O vídeo foi gravado a 4 de julho, dia em que se celebra a independência dos Estados Unidos, e a atleta aparece em biquíni, com as cores do país. (Vídeo Tik Tok)