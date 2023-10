Golfistas como nunca viu: jogadores da Europa 'loucos' após vitória na Ryder Cup

A carregar o vídeo ...

A seleção dana Ryder Cup, a histórica competição de golfe que ontem terminou em Roma, e os jogadores não se pouparam na hora dos festejos. Num vídeo partilhado nas redes sociais os golfistas do Velho Continente dançam e cantam a plenos pulmões dentro do autocarro "a América está aterrorizada, a Europa 'está on fire'"... (Vídeo Ryder Cup Europe/Twitter)