Darly N'Landu fez, aos 22 anos, o golo de carreira até agora. O médio do Radomlje deu a vitória à sua equipa, com um golo aos 56 minutos, perante o Domzale, depois de fintar os adversários, incluindo o guarda-redes, e até... o excesso de areia do relvado, Venue Sportni Park, na 2ª divisão da Eslovénia.