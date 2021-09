A carregar o vídeo ...

Esta semana no 'Aqui, jogas em casa', uma parceria entre Record e o Placard.pt, viajámos no tempo com Litos a propósito do confronto com o Benfica, agendado para segunda-feira. Em pleno Estádio do Bessa, O antigo capitão do Boavista escolheu as melhores memórias contra as águias.