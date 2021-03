Erik Lamela foi lançado a jogo diante do Arsenal no lugar de Son e na altura os adeptos do Tottenham terão colocado as mãos na cabeça. Só que o argentino tinha outras ideias... Pouco depois da meia hora, num lance algo confuso, naquele que foi mesmo o primeiro remate dos spurs, o argentino viu uma nesga de espaço e, com um remate de letra, bateu o guardião contrário.