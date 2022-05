A carregar o vídeo ...

Ricardo Horta isolou-se no topo da lista de melhores marcadores da história do Sp. Braga, com 93 golos, num feito muito comemorado por toda a equipa bracarense. Assim, todos os jogadores e o staff técnico, incluindo Carlos Carvalhal, correram para felicitar o extremo, que dedicou o tento à companheira e à filha