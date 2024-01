Golo insólito na Turquia: guarda-redes do Göztepe 'adormece' e adversário aproveita

A carregar o vídeo ...

Mateusz Lis, guarda-redes polaco emprestado pelo Southampton ao Göztepe da segunda divisão turca, cometeu esta sexta-feira um erro infantil nos minutos finais do jogo contra o Sakaryaspor. Já no período de descontos, e depois de agarrar uma bola, o guardião de 26 anos procurou colocá-la em jogo ainda dentro da sua grande área, colocando-a no chão. O grande pormenor é que não olhou para as suas costas, onde Kabongo Kasongo esperava ansiosamente por uma falha do guardião. Felizmente para o polaco, o golo sofrido acabou por não ter impacto no resultado final, uma vez que o Göztepe venceu por 2-1.