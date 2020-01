A carregar o vídeo ...

No primeiro jogo sem Leonardo Jardim, o Monaco conseguiu levar de vencido o Stade de Reims e avançar para os 16-avos-de-final da Taça de França, numa partida apenas resolvida com um golo tardio de Keita Baldé aos 90'+5. O avançado senegalês, refira-se, tinha feito também ele o primeiro tento da formação do Principado.