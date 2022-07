Golos anulados e penálti 'fantasma': os lances que provocaram a fúria do Patronato

A carregar o vídeo ...

Já aqui mostrámos as cenas ocorridas no final do jogo entre Barracas Central e Patronato, com jogadores da equipa visitante a envolverem-se em cenas de pancadaria com a polícia , e agora deixamos também o que motivou toda essa reação. Dois golos anulados e um penálti 'fantasma', que surgiu na sequência precisamente de um desses tentos anulados. As reações não se fizeram esperar...