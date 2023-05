A carregar o vídeo ...

Promessa cumprida. No Natal, Gonçalo Borges entregou cabazes a várias famílias carenciadas, uma delas a de Maria do Céu, jovem adepta do FC Porto que sonhava visitar o Estádio do Dragão. Esse sonho cumpriu-se no domingo, num momento emotivo. "Através do futebol podemos sempre acrescentar algo mais à vida de alguém. Obrigado!", disse o atacante portista nas redes sociais.