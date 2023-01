O Benfica chegou ao segundo golo diante do Santa Clara ainda nos primeiros 20 minutos, com Gonçalo Ramos a emendar com sucesso um bom cruzamento de Grimaldo. Foi o 12.º golo do avançado do Benfica na Liga Bwin, que assim cimenta a sua liderança neste particular, com mais 2 tentos do que Mehdi Taremi.