Goodwood Festival of Speed: Vettel brilha ao volante do McLaren de Ayrton Senna

Sebastian Vettel foi uma das principais figuras do Goodwood Festival of Speed, evento anual de automobilismo britânico que celebra a concretização de veículos antigos e modernos através de atividades como a icónica subida da colina de West Sussex, em Inglaterra. O antigo piloto de Fórmula 1, categoria onde foi tetracampeão mundial, levou para a pista os icónicos McLaren MP4/8A (1993), com o qual o brasileiro Ayrton Senna terminou o campeonato no 2.º lugar, e ainda o Williams FW14B (1992), carro que deu a conquista do mundial de construtores à escuderia britânica e o de pilotos a Nigel Mansell.