«Gostava de ver mais frustração»: Gundogan arrasa companheiros do Barcelona após 'El Clásico'

A carregar o vídeo ...

A derrota do Barcelona em casa frente ao Real Madrid (1-2) , no 'El Clásico', deixou marcas visíveis na equipa dos catalães, especialmente em Gundogan, que no final da partida falou aos jornalistas sobre o mau resultado e não hesitou em criticar os companheiros de equipa. "Quero ser sincero, mas não tanto como desejava. Não quero dizer nada de errado. Depois de um jogo tão grande e de um resultado destes, gostava de ver mais frustração, mais raiva. E o problema é um bocadinho esse...", atirou o médio, autor do golo dos catalães no encontro. (: Twitter)