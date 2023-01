Got Talent Casa Pia ou a forma diferente de apresentar um reforço: Felippe Cardoso recebeu avaliação dos colegas

Felippe Cardoso é o mais recente reforço do Casa Pia, chegando a Pina Manique após ter alinhado nos japoneses do Vegalta Sendai em 2022. O avançado brasileiro foi apresentado de uma forma sui generis, ao jeito de um programa de talentos (musicais): o Got Talent. Terá Felippe Cardoso talento para esta equipa? Os agora companheiros de equipa avaliaram e, pelo menos, na dança, não cumpriu as expectativas... "Vai ter de melhorar muito mas dou-lhe uma oportunidade", garantiu Poloni, em jeito de brincadeira.