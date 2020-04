Governador da cidade que é o maior foco da pandemia: «Vamos superar porque somos Nova Iorque»

A carregar o vídeo ...

Nova Iorque é atualmente o maior foco da pandemia de coronavírus com mais de 113.700 casos confirmados e 3.565 mortos. Segundo o governador, Andrew Cuomo, o pico de contágios deverá ocorrer nos próximos sete dias. Numa emotiva mensagem, Andrew Cuomo recorda momentos dramáticos pelos quais passaram no passado e que seja uma 'inspiração' para mais uma vez ultrapassarem as adversidades. "Vamos superar porque somos Nova Iorque."