Antigo guarda-redes e companheiro seleção de Maradona no Mundial de 1990, Sergio Goycochea não aguentou a emoção e desatou a chorar em direto na televisão ao recordar as suas duas últimas visitas à Casa Rosada, sede do governo argentino, onde decorreu o velório de Maradona, que faleceu na quarta-feira.