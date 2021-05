Graeme Souness após os incidentes de Old Trafford: «Alguém podia ter morrido aqui hoje»

A carregar o vídeo ...

"Alguém atirou uma tocha cá para cima. Se tivesse atingido um de nós, neste momento estaríamos no hospital bem marcados. Alguém atirou uma garrafa de cerveja cá para cima. Se acerta no sítio errado, podíamos ter morrido! Uma criança foi morta por uma tocha em Cardiff. Não estou a criticar os adeptos do Man. United no seu todo, mas não podemos ignorar isto. Aquela tocha poderia ter marcado alguém para sempre. Estamos aqui a dizer que é correto protestarem, mas um idiota qualquer poderia ter morto alguém hoje". Foi assim que, em direto na Sky Sports, Graeme Souness comentou e condenou o sucedido esta tarde em Old Trafford, com a invasão do relvado antes do Man. United-Liverpool. Em causa estava essencialmente o momento em que a zona dos comentadores foi alvo do lançamento de uma tocha ...