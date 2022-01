Graham Potter, treinador do Brighton, tem sido associado ao Everton, que este domingo despediu Rafael Benítez. Quando confrontado com uma possível mudança para o emblema de Liverpool, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã com o Chelsea, Potter respondeu de forma taxativa e revelou que se sente bem no atual 9.º classificado da Premier League. [Vídeo: One Football]