Em superioridade numérica desde o minuto 44 e com uma vantagem confortável no marcador, o Vitória de Guimarães de Álvaro Pacheco continua sem tirar o pé do acelerador frente ao Chaves. Desta feita, o golo vimaranense surgiu pelos pés do avançado brasileiro André Silva, na sequência de uma bela jogada ofensiva pelo corredor esquerdo. [Vídeo: VSports]