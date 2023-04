A carregar o vídeo ...

Os portistas Gonçalo Borges e André Franco, com Cláudio Ramos e David Carmo a apoiar, defrontaram o 'profissional' João Peres no FIFA'23 em duas partidas realizadas em pleno Estádio do Dragão. Veja como se saíram os jogadores diante do craque da equipa de eSports... (Vídeo FC Porto/Twitter)