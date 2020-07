A carregar o vídeo ...

A MLS (liga norte-americana) regressa na madrugada de quinta-feira com um mega torneio a envolver as 26 equipas da liga que vai disputar-se no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando, Flórida. A expectativa é grande entre todos os intervenientes e em especial para a formação anfitriã (Orlando City) onde atua o avançado português Nani. [Vídeo: Twitter]