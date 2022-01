Grande momento de fair-play em Portugal entre crianças: o conforto ao guarda-redes adversário após goleada

A carregar o vídeo ...

O Tenente Valdez consentiu uma pesada derrota diante do TOCOF (Treino de Optimização das Competências do Futebolista) no escalão de benjamins mas a equipa da Póvoa de Santo Adrião sentiu a dificuldade do momento alheio. Após o apito final, num vídeo partilhado no Facebook daquela formação, é possível ver os jovens jogadores a confortarem o guarda-redes adversário. Face ao gesto de grande fair-play, a Associação de Futebol de Lisboa vai atribuir um cartão branco ao TOCOF.