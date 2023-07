A carregar o vídeo ...

Oscar Cardozo continua imparável no Paraguai. Ao serviço do Libertad, o avançado de 40 anos, ex-Benfica, voltou a brilhar este domingo com um bis, no triunfo da sua equipa, por 3-0, na visita ao terreno do Guaraní. O primeiro golo, de resto, mostra que quem sabe... nunca esquece. (Vídeo: Tigo Sports)