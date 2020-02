Grávida de sete meses e continua a treinar: Alex Morgan mantém a forma a pensar nos Jogos Olímpicos

A carregar o vídeo ...

Alex Morgan está grávida de sete meses mas isso não impede a avançada dos Orlando Prime de continuar a treinar. Num vídeo partilhado no Twitter, a internacional norte-americana exibiu uma barriga que já sobressai mas também demonstrou estar em boa forma e com pontaria afinada. Há mesmo quem garanta que a atleta de 30 anos está a preparar-se para representar a seleção do seu país nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.