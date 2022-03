Grealish e a assistência de Foden que fez lembrar Messi: «Vínhamos no autocarro a ver um vídeo dele»

A carregar o vídeo ...

Jack Grealish selou, aos 67 minutos, o resultado final da eliminatória entre o Peterborough e o Manchester City, a contar para os oitavos de final da Taça de Inglaterra. Em declarações no final da partida, o internacional inglês revelou que antes da partida tinha estado, juntamente com Foden (quem faz a assistência para o 2-0), a ver um vídeo de Messi que acabou por ser idêntico ao momento protagonizado pelos dois jogadores dos citizens."Foi inacreditável. O que é engraçado é que antes do jogo, enquanto ainda estávamos no autocarro a vir para o jogo, eu estava sentado ao lado do Phil [Foden] e vínhamos a dar scroll no Twitter a ver um vídeo do [Lionel] Messi. De um passe do Messi. Depois de eu marcar, ele veio a correr ter comigo e disse-me que tinha sido idêntico ao que estávamos a ver antes do jogo. Assim como o passe de Messi. Eu e o Phil temos essa ligação", disse.