Grealish e Savic cara a cara e uma 'ajudinha' de Walker: o início da confusão no túnel do Wanda Metropolitano

O final do At. Madrid-Manchester City (0-0) , dos 'quartos' da Liga dos Campeões, ficou marcado pela confusão no relvado entre jogadores das duas equipas, que posteriormente se estendeu para os túneis onde, neste vídeo, é visível o escalar da tensão: começou com um 'simples' cara a cara entre Savic e Grealish, Walker deu uma 'ajudinha' e a partir daí... instalou-se o caos. (: Twitter)