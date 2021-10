A carregar o vídeo ...

O Atlético Madrid venceu o Betis por 3-0, com o 3.º golo a ser marcado por João Félix, que começou o jogo no banco. Antes do arranque do jogo, ainda no túnel, Griezmann 'chamou' João Félix para entrarem de mão dada no relvado e o jogador português alinhou na brincadeira. Uns segundos que já se tornaram virais...