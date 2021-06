A Hungria parou a seleção campeã do Mundo, ao empatar () com a França, na 2.ª jornada do Grupo F do Euro'2020. Algo que não deixa de ser uma surpresa, tendo em conta as individualidades das duas equipas. Mas a surpresa até podia ter sido maior não fosse Griezmann ter empatado o jogo já depois da hora de jogo. Veja aqui os dois golos e os principais lances do encontro. [Vídeo: VSports]